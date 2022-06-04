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Медведєв, обурений санкціями проти сімей політиків РФ, згадав про суди Лінча і Ку-клукс-клан

Субота, 4 червня 2022, 12:08

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент РФ Дмітрій Медведєв назвав санкції щодо членів сімей російських чиновників подвійним беззаконням і порівняв їх із практиками з минулого.

Про це повідомляє РИА "Новости".

"От візьмемо санкції. Тут подвійне беззаконня. Тепер за міфічні, вигадані на Заході порушення за їхньою моделлю відповідають не лише учасники політичних подій – державні діячі чи депутати, а й їхні сім'ї, які ніяк не здатні вплинути на своїх родичів", - заявив він.

"Якщо вирішили європейські та американські законотворці – значить, сім'я відповість. За повною схемою і без провини. І давай блокувати рахунки членів сімей, їхнє майно, не пускати їх через кордон до західних цінностей!" – зазначив Медведєв.

На його думку, можна передбачити у майбутньому сприйняття Заходом і інших історичних практик. Зокрема, він згадав Закони Хаммурапі, де за загибель сина господаря будинку від обвалу будівлі, неякісно виконаної будівельником, можна було вбити сина будівельника.

"Чекаємо тепер повернення в західних законах принципу таліону (рівної відплати за скоєне). А що? Чим погано? Кожен зможе вершити правосуддя за принципом "око за око, зуб за зуб"! потім там зможуть і суди Лінча відновити. Поруч із легалізацією Ку-клукс-клану. У американців тут багата історія!" – заявив Медведєв.

Європейський союз напередодні опублікував в офіційному журналі шостий пакет санкцій проти Росії, до списків персональних санкцій, зокрема, включено дружину прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова Татьяну Навку, а також його сина та дочку.

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санкції Війна з РФ

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