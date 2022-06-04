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Глава Пентагону підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України

Субота, 4 червня 2022, 21:26

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів, у тому числі - для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Поїздка Остіна розпочнеться з вівторка 7 червня, перші закордонні візити будуть до Сінгапура і Таїланду. "Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з буквально усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ", - зазначив Ллойд Остін.

Також під час цього візиту він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії і продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну", - додав він.

Глава Пентагону не уточнив дату зустрічі, але з давніших анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.

Нагадаємо, після другої зустрічі Контактної групи в середині травня 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів. 

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