Глава Пентагону підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів, у тому числі - для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Поїздка Остіна розпочнеться з вівторка 7 червня, перші закордонні візити будуть до Сінгапура і Таїланду. "Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з буквально усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ", - зазначив Ллойд Остін.

Finally, I'll go to Brussels, Belgium 🇧🇪 to host the next in-person Ukraine Defense Contact Group meeting. Defense leaders from literally all over the world will be there to discuss the ongoing crisis in Ukraine in the wake of Russia's unprovoked invasion. (5/6) — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 4, 2022

Також під час цього візиту він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії і продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну", - додав він.

Глава Пентагону не уточнив дату зустрічі, але з давніших анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.

Нагадаємо, після другої зустрічі Контактної групи в середині травня 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

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