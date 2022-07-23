Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол США про ракетні удари по Одесі: Кремль продовжує використовувати їжу як зброю

Субота, 23 липня 2022, 13:22

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше в МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.

У суботу в Одесі повідомляють про вибухи і видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту Одеси. 

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США

Статті

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Сійярто цим візитом показав, що для Угорщини не існує західних цінностей, що вона чужа для європейської цивілізації і що вона знову готова ставати на бік зла.
22 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду

За цим театралізованим політичним дійством слідкувала уся країна, і переказати його суть найкраще у вигляді трагікомедії на 5 актів.
22 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, Сергій Сидоренко

РФ відступає в енергетичній війні: що означає запуск "Північного потоку-1"

ЄС показав готовність до енергетичної війни з Росією - і Кремль пішов на поступки. Проте ці поступки явно тимчасові.
22 липня 2022 — Олена Павленко, DiXi Group