Міністри оборони Британії та Словаччини обговорили наступні кроки для підтримки України

Міністри оборони Британії та Словаччини на двосторонній зустрічі у Братиславі обговорили подальші кроки для підтримки України.

Про це повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони Бен Воллес зустрівся зі словацьким колегою Яро Надем у Братиславі, щоб обговорити подальші кроки в оборонній підтримці України та стурбованість щодо безпеки у регіоні у ширшому контексті", - зазначають у повідомленні.

Defence Secretary @BWallaceMP met with his Slovakian counterpart @JaroNad in Bratislava today to discuss the next steps of defensive support for Ukraine & wider security concerns in the region



🇬🇧 🇸🇰 pic.twitter.com/4TsuinxcWS