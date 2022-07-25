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Міністри оборони Британії та Словаччини обговорили наступні кроки для підтримки України

Понеділок, 25 липня 2022, 19:15

Міністри оборони Британії та Словаччини на двосторонній зустрічі у Братиславі обговорили подальші кроки для підтримки України.

Про це повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони Бен Воллес зустрівся зі словацьким колегою Яро Надем у Братиславі, щоб обговорити подальші кроки в оборонній підтримці України та стурбованість щодо безпеки у регіоні у ширшому контексті", - зазначають у повідомленні. 

Як вже повідомлялося, Ярослав Надь заявив, що Словаччина розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх використовувати. За його словами, з кінця серпня словацькі військово-повітряні сили припинять експлуатацію МіГ-29, і після того захист повітряного простору Словаччини візьмуть на себе Чехія та Польща.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

У Пентагоні днями вперше не відкинули можливість надання Україні винищувачів.

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Велика Британія Словаччина

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