Міністри оборони Британії та Словаччини обговорили наступні кроки для підтримки України

Міністри оборони Британії та Словаччини на двосторонній зустрічі у Братиславі обговорили подальші кроки для підтримки України.

Про це повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони Бен Воллес зустрівся зі словацьким колегою Яро Надем у Братиславі, щоб обговорити подальші кроки в оборонній підтримці України та стурбованість щодо безпеки у регіоні у ширшому контексті", - зазначають у повідомленні.

Defence Secretary @BWallaceMP met with his Slovakian counterpart @JaroNad in Bratislava today to discuss the next steps of defensive support for Ukraine & wider security concerns in the region



🇬🇧 🇸🇰 pic.twitter.com/4TsuinxcWS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022

Як вже повідомлялося, Ярослав Надь заявив, що Словаччина розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх використовувати. За його словами, з кінця серпня словацькі військово-повітряні сили припинять експлуатацію МіГ-29, і після того захист повітряного простору Словаччини візьмуть на себе Чехія та Польща.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

У Пентагоні днями вперше не відкинули можливість надання Україні винищувачів.