Министры обороны Британии и Словакии обсудили следующие шаги по поддержке Украины

Министры обороны Британии и Словакии на двусторонней встрече в Братиславе обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны Бен Уоллес встретился со словацким коллегой Яро Надем в Братиславе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в оборонной поддержке Украины и обеспокоенность по поводу безопасности в регионе в более широком контексте", - отмечают в сообщении.

Defence Secretary @BWallaceMP met with his Slovakian counterpart @JaroNad in Bratislava today to discuss the next steps of defensive support for Ukraine & wider security concerns in the region



🇬🇧 🇸🇰 pic.twitter.com/4TsuinxcWS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022

Как сообщалось, Ярослав Надь заявил, что Словакия рассмотрит возможность передачи Украине одиннадцати истребителей МиГ-29 после того, как словацкие воздушные силы перестанут их использовать. По его словам, с конца августа словацкие военно-воздушные силы прекратят эксплуатацию МиГ-29 и после этого защиту воздушного пространства Словакии возьмут на себя Чехия и Польша.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

В Пентагоне на днях впервые не исключили возможность передачи Украине истребителей.