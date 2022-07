Министры обороны Британии и Словакии обсудили следующие шаги по поддержке Украины

Министры обороны Британии и Словакии на двусторонней встрече в Братиславе обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны Бен Уоллес встретился со словацким коллегой Яро Надем в Братиславе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в оборонной поддержке Украины и обеспокоенность по поводу безопасности в регионе в более широком контексте", - отмечают в сообщении.

Defence Secretary @BWallaceMP met with his Slovakian counterpart @JaroNad in Bratislava today to discuss the next steps of defensive support for Ukraine & wider security concerns in the region



🇬🇧 🇸🇰 pic.twitter.com/4TsuinxcWS