Понад 100 тисяч британців планують відмовитися платити за комірне через його подорожчання

У Великій Британії вже понад 100 тисяч людей долучилися до онлайн-кампанії Don’t Pay, учасники якої зобов’язалися з 1 жовтня не платити за електроенергію та опалення на тлі їхнього подорожчання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Кампанія Don’t Pay виникла два місяці тому і зібрала загалом близько 230 тисяч людей у соцмережах, зокрема майже 100 тисяч у Twitter. Вебсайт кампанії зібрав близько 290 тисяч переглядів у липні.

Учасники ініціативи можуть замовити на сайті листівки і стікери із закликом долучитися до неї. Зараз на сайті опубліковане попередження про велику кількість замовлень на цю продукцію.

Засновники Don’t Pay не бажають розкривати свою особу, а на сайті кажуть, що вони – група друзів. Як зауважує Sky News, це схоже на іншу аналогічну групу – Enough is Enough, яка була утворена приблизно в той же час і зібрала, за їхнім твердженням, 250 тисяч учасників.

У Don’t Pay кажуть, що їх фінансують самі ж учасники руху. Станом на зараз вони отримали майже 21 тисячу фунтів стерлінгів пожертв із 25 тисяч запланованих. Мета руху – зібрати мільйон прихильників, які б відмовилися платити за комірне.

Як зазначає Sky News, на тлі енергетичної кризи у Європі вартість комірного у Британії зросте в середньому до 3582 фунтів стерлінгів у жовтні й до 5000 – у січні наступного року, тоді як у жовтні 2021-го вона становила лише 1277 фунтів стерлінгів.

Постачальники енергетичних послуг раніше закликали споживачів ігнорувати заклики не платити, оскільки це може призвести до погіршення їхнього кредитного рейтингу і відключення комунальних послуг узагалі.