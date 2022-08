Более 100 тысяч британцев планируют отказаться платить за комуналку из-за ее подорожания

В Великобритании уже более 100 тысяч человек присоединились к онлайн-кампании Don't Pay, участники которой обязались с 1 октября не платить за электроэнергию и отопление на фоне их удорожания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Кампания Don't Pay возникла два месяца назад и собрала в общей сложности около 230 тысяч человек в соцсетях, в том числе почти 100 тысяч в Twitter. Сайт кампании собрал около 290 тысяч просмотров в июле.

Участники инициативы могут заказать на сайте листовки и стикеры с призывом присоединиться к ней. Сейчас на сайте опубликовано предупреждение о большом количестве заказов на данную продукцию.

Основатели Don't Pay не желают раскрывать свое лицо, а на сайте говорят, что они – группа друзей. Как отмечает Sky News, это похоже на другую аналогичную группу – Enough is Enough, которая была образована примерно в то же время и собрала, по их утверждению, 250 тысяч участников.

В Don't Pay говорят, что их финансируют сами же участники движения. На сегодняшний день они получили почти 21 тысячу фунтов стерлингов пожертвований из 25 тысяч запланированных. Цель движения – собрать миллион сторонников, которые отказались бы платить за амбарное.

Как отмечает Sky News, на фоне энергетического кризиса в Европе стоимость амбарного в Британии вырастет в среднем до 3582 фунтов стерлингов в октябре и до 5000 – в январе следующего года, тогда как в октябре 2021-го она составляла всего 1277 фунтов стерлингов.

Поставщики энергетических услуг ранее призывали потребителей игнорировать призывы не платить, поскольку это может привести к ухудшению их кредитного рейтинга и отключению коммунальных услуг вообще.