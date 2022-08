Посол ЄС обговорив подолання корупції з новопризначеним главою САП

Посол ЄС Матті Маасікас обговорив подолання корупції з новопризначеним главою САП Олександром Клименком.

Про це Маасікас розповів у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Чудова зустріч із нещодавно призначеним очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль з подолання корупції та підтримку САП з боку ЄС. Боротьба проти корупції сприяє стійкості України, полегшує шлях до ЄС", - написав Маасікас у своєму Twitter.

