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Посол ЄС обговорив подолання корупції з новопризначеним главою САП

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Четвер, 18 серпня 2022, 15:28

Посол ЄС Матті Маасікас обговорив подолання корупції з новопризначеним главою САП Олександром Клименком.

Про це Маасікас розповів у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Чудова зустріч із нещодавно призначеним очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль з подолання корупції та підтримку САП з боку ЄС. Боротьба проти корупції сприяє стійкості України, полегшує шлях до ЄС", - написав Маасікас у своєму Twitter.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.

Призначення Олександра Клименка на посаду глави САП, вакантну близько двох років, привітали посли G7, а також окремо посли США, Британії та ЄС.

Призначенням глави САП Олександра Клименка Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України на вступ в ЄС

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