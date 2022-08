Посол ЕС обсудил преодоление коррупции с новоназначенным главой САП

Посол ЕС Матти Маасикас обсудил преодоление коррупции с недавно назначенным главой САП Александром Клименко.

Об этом Маасикас рассказал в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Великолепная встреча с недавно назначенным главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко. Обсудили важность продолжения усилий по преодолению коррупции и поддержке САП со стороны ЕС. Борьба против коррупции способствует устойчивости Украины, облегчает путь к ЕС", - написал Маасикас в своем Twitter.

Great meeting with the newly appointed Specialized Anti-corruption Prosecutor Oleksandr Klymenko. Discussed the importance of continuing anti-corruption efforts and EU´s support to SAPO. Fight against corruption helps Ukraine´s resilience and facilitates the road towards 🇪🇺 pic.twitter.com/T2ytsS3waa