Литва готує 30-ий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"З початку війни до України з Литви відправлено 28 партій військової підтримки. Відправлення 29 та 30 вже готуються!", - написав міністр у Twitter.

Про зміст двох пакетів він пообіцяв оголосити найближчим часом.

