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Литва готує 30-ий пакет військової допомоги Україні

Субота, 20 серпня 2022, 13:25

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"З початку війни до України з Литви відправлено 28 партій військової підтримки. Відправлення 29 та 30 вже готуються!", - написав міністр у Twitter.

Про зміст двох пакетів він пообіцяв оголосити найближчим часом.

Як повідомлялося, у серпні Литва вирішила почати проведення п'яти навчальних курсів для українських військових.

Крім того, у липні стало відомо, що понад 50 українських військових і правоохоронців лікуються в Литві.

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Литва Війна з РФ

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