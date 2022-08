Держсекретар США окремо поговорив з  прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо останнього загострення довкола Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив уповідомили у Держдепі.

"Поговорив сьогодні з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо ситуації у та довкола Нагірного Карабаху. Я закликав до стриманості та прямого діалогу з Азербайджаном задля вирішення цих питань", - повідомив Блінкен у своєму Twitter.

У розмові з Алієвим Блінкен сказав, що США "готові долучатися і сприяти діалогу між Азербайджаном та Вірменією, щоб допомогти досягти тривалого миру на Південному Кавказі".

Assured @PresidentAZ Ilham Aliyev that the United States is ready to engage with and facilitate dialogue between Azerbaijan and Armenia to help achieve lasting peace in the South Caucasus.