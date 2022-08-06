Держсекретар США окремо поговорив з прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо останнього загострення довкола Нагірного Карабаху.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив уповідомили у Держдепі.
"Поговорив сьогодні з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо ситуації у та довкола Нагірного Карабаху. Я закликав до стриманості та прямого діалогу з Азербайджаном задля вирішення цих питань", - повідомив Блінкен у своєму Twitter.
У розмові з Алієвим Блінкен сказав, що США "готові долучатися і сприяти діалогу між Азербайджаном та Вірменією, щоб допомогти досягти тривалого миру на Південному Кавказі".
Assured @PresidentAZ Ilham Aliyev that the United States is ready to engage with and facilitate dialogue between Azerbaijan and Armenia to help achieve lasting peace in the South Caucasus.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 5, 2022
Нагадаємо, 3 серпня Азербайджан заявив про зайняття кількох стратегічних висот, які дозволяють контролювати так званий Лачинський коридор - логістичну артерію, що сполучає Нагірний Карабах з Вірменією.
Прем’єр Вірменії після останнього загострення підняв питання про пошук альтернативи російським "миротворцям" у регіоні, які вкотре виявляються неспроможними виконувати свою функцію.
Детальніше про це - у статті Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ.
Детально про особливості конфлікту довкола Карабаху читайте в архівній публікації Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.