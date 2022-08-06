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Держсекретар США окремо поговорив з  прем’єром Вірменії та президентом Азерабайджану

Субота, 6 серпня 2022, 08:25

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо останнього загострення довкола Нагірного Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив уповідомили у Держдепі.

"Поговорив сьогодні з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо ситуації у та довкола Нагірного Карабаху. Я закликав до стриманості та прямого діалогу з Азербайджаном задля вирішення цих питань", - повідомив Блінкен у своєму Twitter. 

У розмові з Алієвим Блінкен сказав, що США "готові долучатися і сприяти діалогу між Азербайджаном та Вірменією, щоб допомогти досягти тривалого миру на Південному Кавказі".

Нагадаємо, 3 серпня Азербайджан заявив про зайняття кількох стратегічних висот, які дозволяють контролювати так званий Лачинський коридор - логістичну артерію, що сполучає Нагірний Карабах з Вірменією. 

Прем’єр Вірменії після останнього загострення підняв питання про пошук альтернативи російським "миротворцям" у регіоні, які вкотре виявляються неспроможними виконувати свою функцію.

Детальніше про це - у статті Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ.

Детально про особливості конфлікту довкола Карабаху читайте в архівній публікації Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

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США Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан

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