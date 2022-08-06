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Госсекретарь США отдельно поговорил с премьером Армении и президентом Азерабайджана

Суббота, 6 августа 2022, 08:25

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу последнего обострения вокруг Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Госдепе.

"Поговорил сегодня с премьером Армении Николом Пашиняном о ситуации в и вокруг Нагорного Карабаха. Я призвал к сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов", - сообщил Блинкен в своем Twitter.

О разговоре с Алиевым Блинкен сообщил, что сказал ему о готовности США "включаться в и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь достичь продолжительного мира на Южном Кавказе".

Напомним, 3 августа Азербайджан заявил о занятии нескольких стратегических высот, позволяющих контролировать так называемый Лачинский коридор - логистическую артерию, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.

Премьер Армении после последнего обострения поднял вопрос о поиске альтернативы российским "миротворцам" в регионе, которые в очередной раз оказываются не в состоянии выполнять свою функцию.

Детальнее об этом - в статье Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ.

Подробно об особенностях конфликта вокруг Карабаха читайте в архивной публикации Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопрос о новой войне на Кавказе.

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США Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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