Госсекретарь США отдельно поговорил с премьером Армении и президентом Азерабайджана

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу последнего обострения вокруг Нагорного Карабаха.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Госдепе.

"Поговорил сегодня с премьером Армении Николом Пашиняном о ситуации в и вокруг Нагорного Карабаха. Я призвал к сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов", - сообщил Блинкен в своем Twitter.

О разговоре с Алиевым Блинкен сообщил, что сказал ему о готовности США "включаться в и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь достичь продолжительного мира на Южном Кавказе".

Assured @PresidentAZ Ilham Aliyev that the United States is ready to engage with and facilitate dialogue between Azerbaijan and Armenia to help achieve lasting peace in the South Caucasus.