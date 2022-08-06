Госсекретарь США отдельно поговорил с премьером Армении и президентом Азерабайджана
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу последнего обострения вокруг Нагорного Карабаха.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Госдепе.
"Поговорил сегодня с премьером Армении Николом Пашиняном о ситуации в и вокруг Нагорного Карабаха. Я призвал к сдержанности и прямому диалогу с Азербайджаном для решения этих вопросов", - сообщил Блинкен в своем Twitter.
О разговоре с Алиевым Блинкен сообщил, что сказал ему о готовности США "включаться в и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь достичь продолжительного мира на Южном Кавказе".
Assured @PresidentAZ Ilham Aliyev that the United States is ready to engage with and facilitate dialogue between Azerbaijan and Armenia to help achieve lasting peace in the South Caucasus.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 5, 2022
Напомним, 3 августа Азербайджан заявил о занятии нескольких стратегических высот, позволяющих контролировать так называемый Лачинский коридор - логистическую артерию, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.
Премьер Армении после последнего обострения поднял вопрос о поиске альтернативы российским "миротворцам" в регионе, которые в очередной раз оказываются не в состоянии выполнять свою функцию.
Детальнее об этом - в статье Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ.
Подробно об особенностях конфликта вокруг Карабаха читайте в архивной публикации Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопрос о новой войне на Кавказе.