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У центрі Варшави жінка з ножем накинулась на перехожих: поранені у шпиталях

Неділя, 7 серпня 2022, 16:23

У центрі Варшави на вулиці Нови Свят жінка з гострим інструментом напала на випадкових перехожих - пораненим була необхідна допомога та госпіталізація.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Близько 12 години дня за місцевим часом, жінка, прогулюючись вулицею Нови Свят у Варшаві, напала на випадкових перехожих з гострим предметом - швидше за все ножем.

Патруль поліції негайно втрутився. Жінку затримали, на місце викликали швидку допомогу. Постраждалих оглянули на місці та доставили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Про кількість постраждалих та їхню національнісь не повідомляється.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Вони намагаються встановити причину нападу. 

Жінку, швидше за все, спрямують на психіатричну експертизу.

Нагадаємо, в липні у Польщі винесли вирок чоловікам, які напали на українців через їх національність.

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Польща інциденти

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