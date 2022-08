Молдова стурбована обстрілами ЗАЕС та попереджає про наслідки

Молдова занепокоєна потенційним пошкодженням Запорізької атомної електростанції внаслідок обстрілів та закликає надати доступ експертам з МАГАТЕ.

Про це заявили в МЗС Молдови, повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбовані нападом на Запорізьку атомну електростанцію. Ми закликаємо надати доступ міжнародним експертам з МАГАТЕ. Потенційне пошкодження ЗАЕС може торкнутися кожного в регіоні з безпрецедентними наслідками в усьому світі", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Deeply concerned by the attack on Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. We call for access of international experts from @iaeaorg.



The potential damage of #ZNPP can affect everyone in the region, with unprecedented consequences throughout the world.