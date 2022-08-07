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Молдова стурбована обстрілами ЗАЕС та попереджає про наслідки

Неділя, 7 серпня 2022, 16:43

Молдова занепокоєна потенційним пошкодженням Запорізької атомної електростанції внаслідок обстрілів та закликає надати доступ експертам з МАГАТЕ.

Про це заявили в МЗС Молдови, повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбовані нападом на Запорізьку атомну електростанцію. Ми закликаємо надати доступ міжнародним експертам з МАГАТЕ. Потенційне пошкодження ЗАЕС може торкнутися кожного в регіоні з безпрецедентними наслідками в усьому світі", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

У неділю президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ через обстріли ЗАЕС.

5 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. 

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, заявляв "Енергоатом".

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

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