У польському Мальборку знесли пам'ятник Червоній армії

У місті Мальборк, що на півночі Польщі, у вівторок за вказівкою Інституту національної пам’яті було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nasze Miasto.

Жителі Мальборка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримало те, що він був внесений до воєводського реєстру, тому міг бути ліквідований лише за рішенням влади воєводства.

Після цього Інститут національної пам’яті обрав підрядника для демонтажу. У вівторок той приступив до робіт і впорався за кілька годин. Було повністю знищено всі елементи пам’ятника включно з радянською зіркою.

Фото: Nasze Miasto

"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чим радянського імперіалізму", – сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

За його словами, рішення, що звести на місці радянського пам’ятника, ухвалюватиме громада Мальборка спільно з Інститутом національної пам’яті. Ймовірно, йтиметься про монумент пам’яті жертв нацистського чи радянського тоталітарного режимів.

Як зазначає Nasze Miasto, не всі жителі Мальборка схвалили знесення пам’ятника. Вони побоюються, що Росія у відповідь буде ліквідувати монументи, пов’язані з польською історією, зокрема в Катині.

Напередодні стало відомо, що правляча в естонській Нарві коаліція, утворена фракцією Narva Tulevik та партією "Естонія 200", ухвалила рішення про перенесення встановленого у місті радянського танка-пам'ятника.