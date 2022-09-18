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Президентка Грузії засудила звірства Росії в Ізюмі та вимагає покарання

Неділя, 18 вересня 2022, 14:33

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Зурабішвілі в її офіційному Twitter акаунті.

Після виявлення сотень могил в Ізюмі Чехія, яка головує у ЄС, закликала створити міжнародний трибунал у справі про вторгнення Росії в Україну.

У четвер голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче, аби президент РФ Владімір Путін постав перед Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні.

На новини про поховання в Ізюмі відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

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Грузія Війна з РФ

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