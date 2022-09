Президентка Грузії засудила звірства Росії в Ізюмі та вимагає покарання

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Зурабішвілі в її офіційному Twitter акаунті.

I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini