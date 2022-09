Президент Грузии осудила зверства России в Изюме и требует наказания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала военными преступлениями и осудила зверства России, совершенные в освобожденном от оккупационных войск Изюме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет, и воцарится мир. Слава Украине!", - говорится в сообщении Зурабишвили в ее официальном Twitter-аккаунте.

I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini