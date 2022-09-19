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Шмигаль у Лондоні зустрівся зі спікером Палати громад, говорили про злочини РФ в Україні

Понеділок, 19 вересня 2022, 07:45

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Британії зустрівся зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсі Гойлом.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, центральною темою розмови були воєнні злочини РФ в Україні та забезпечення відповідальності за них. 

"Розповів про злочини Росії проти цивільного населення в Ізюмі та загалом на Харківщині під час зустрічі зі спікером Палати громад. Важливо створити суд та притягнути до відповідальності політичне керівництво РФ за злочини проти українців. Розраховуємо на постійну підтримку Британії у цьому процесі", - зазначив прем’єр. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль приїхав до Лондона для участі у церемонії прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ.

Увечері в неділю Денис Шмигаль, перша леді Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною вшанували королеву у Вестмінстерській залі.

Як повідомлялося, на новини про масове поховання загиблих та вбитих в Ізюмі відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

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Війна з РФ

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