Шмигаль у Лондоні зустрівся зі спікером Палати громад, говорили про злочини РФ в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Британії зустрівся зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсі Гойлом.

Про це він розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, центральною темою розмови були воєнні злочини РФ в Україні та забезпечення відповідальності за них.

Told about russia's crimes against the civilians in Izium & Kharkiv region during a meeting w/ @CommonsSpeaker . It’s important to launch a tribunal & bring the political leadership of rf to justice for crimes against Ukrainians. Counting on the steady support of 🇬🇧 in the process

"Розповів про злочини Росії проти цивільного населення в Ізюмі та загалом на Харківщині під час зустрічі зі спікером Палати громад. Важливо створити суд та притягнути до відповідальності політичне керівництво РФ за злочини проти українців. Розраховуємо на постійну підтримку Британії у цьому процесі", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль приїхав до Лондона для участі у церемонії прощання з королевою Британії Єлизаветою ІІ.

This evening I, together with the @LordSpeaker

were joined by the Prime Minister of Ukraine, @Denys_Shmyhal for the National Moment of Reflection. We observed a one minute silence to mourn the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II and reflect on her life and legacy. pic.twitter.com/9wNQpOvkNP