Шмыгаль в Лондоне встретился со спикером Палаты общин, говорили о преступлениях РФ в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Британию встретился со спикером Палаты общин Британии сэром Линдси Хойлом.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, центральной темой разговора были военные преступления РФ в Украине и обеспечение ответственности за них.

"Рассказал о преступлениях России против гражданского населения в Изюме и в целом на Харьковщине во время встречи со спикером Палаты общин. Важно создать суд и привлечь к ответственности политическое руководство РФ за преступления против украинцев. Рассчитываем на постоянную поддержку Британии в этом процессе", - отметил премьер.

Напомним, Денис Шмигаль приехал в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Британии Елизаветой II.

This evening I, together with the @LordSpeaker

were joined by the Prime Minister of Ukraine, @Denys_Shmyhal for the National Moment of Reflection. We observed a one minute silence to mourn the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II and reflect on her life and legacy. pic.twitter.com/9wNQpOvkNP