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Шмыгаль в Лондоне встретился со спикером Палаты общин, говорили о преступлениях РФ в Украине

Понедельник, 19 сентября 2022, 07:45

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Британию встретился со спикером Палаты общин Британии сэром Линдси Хойлом.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, центральной темой разговора были военные преступления РФ в Украине и обеспечение ответственности за них.

"Рассказал о преступлениях России против гражданского населения в Изюме и в целом на Харьковщине во время встречи со спикером Палаты общин. Важно создать суд и привлечь к ответственности политическое руководство РФ за преступления против украинцев. Рассчитываем на постоянную поддержку Британии в этом процессе", - отметил премьер.

Напомним, Денис Шмигаль приехал в Лондон для участия в церемонии прощания с королевой Британии Елизаветой II.

Вечером в воскресенье Денис Шмигаль, первая леди Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с женой почтили королеву в Вестминстерском зале.

Как сообщалось, на новости о массовом захоронении погибших и убитых в Изюме отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.

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