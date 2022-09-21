Молдова засудила плани Кремля про псевдореферендуми для анексії окупованих територій України

Офіційний Кишинів засудив плани Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України з метою оголосити їх частиною своєї території.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Молдова рішуче засуджує план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів. Підтверджуємо підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.



We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine within its internationally recognized borders. — Nicu Popescu (@nicupopescu) September 21, 2022

Одразу ж після оголошення окупаційною владою "референдумів" на 23-27 вересня на них відреагували низка західних лідерів та глав дипломатії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що це буде фіктивне волевиявлення і його результатів ніхто не визнаватиме; президент Франції Макрон назвав їх "провокацією" і "цинізмом", а президент Польщі Анджей Дуда - "знущанням, яке нічого не варте".

Радник з нацбезпеки США наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Глава дипломатії ЄС закликав до нових санкцій проти Росії через плани "референдумів".