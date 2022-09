Молдова осудила планы Кремля о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины

Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал министр иностранных дел Нику Попеску.

"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он.

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.



We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine within its internationally recognized borders.