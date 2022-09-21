Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Молдова осудила планы Кремля о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины

Среда, 21 сентября 2022, 07:18

Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал министр иностранных дел Нику Попеску.

"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он. 

Сразу же после объявления оккупационными властями "референдумов" на 23-27 сентября на них отреагировали ряд западных лидеров и глав дипломатии.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что это будет фиктивное волеизъявление и его результатов никто не будет признавать; президент Франции Макрон назвал их "провокацией" и "цинизмом", а президент Польши Анджей Дуда - "издевательством, которое ничего не стоит".

Советник по нацбезопасности США подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Глава дипломатии ЕС призвал к новым санкциям против России из-за планов "референдумов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Путь к членству в новом формате: какие изменения открыл для Украины статус кандидата

Рамка отношений с ЕС теперь должна измениться... Нужно дать ответ на вопрос: что же дает новый статус, что он меняет для Украины? (укр.)
20 сентября 2022 — Иван Нагорняк, Дмитрий Ливч, Юлия Шаипова, для Европейской правды

Законы за 7,5 млрд евро. Как Орбан получит деньги ЕС и продолжит "войну" за распад Союза

Очень похоже, что венгерский премьер выиграет этот раунд в своей "войне" с Евросоюзом и не потеряет деньги. Для этого он готов пойти на небольшую жертву...
20 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ввести всемирное энергетическое эмбарго для России

Краткосрочные потери от полного энергетического эмбарго более заметны, чем выгоды. Но такое решение все равно возможно...
19 сентября 2022 — Кевин Берри, Ирина Сикора, Vox Ukraine