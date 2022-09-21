Молдова осудила планы Кремля о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины

Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал министр иностранных дел Нику Попеску.

"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он.

Moldova strongly condemns Russia’s plan to annex occupied Ukrainian regions through pretend referenda.



We reaffirm support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine within its internationally recognized borders. — Nicu Popescu (@nicupopescu) September 21, 2022

Сразу же после объявления оккупационными властями "референдумов" на 23-27 сентября на них отреагировали ряд западных лидеров и глав дипломатии.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что это будет фиктивное волеизъявление и его результатов никто не будет признавать; президент Франции Макрон назвал их "провокацией" и "цинизмом", а президент Польши Анджей Дуда - "издевательством, которое ничего не стоит".

Советник по нацбезопасности США подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Глава дипломатии ЕС призвал к новым санкциям против России из-за планов "референдумов".