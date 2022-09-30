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Країни Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

П'ятниця, 30 вересня 2022, 20:20

Глави МЗС країн Балтії заявили, що їхні держави виступають за якнайшвидше приєднання України до Північноатлантичного альянсу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю ввечері глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували у своїх Twitter-профілях ідентичні повідомлення на підтримку швидкого вступу України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - сказано у повідомленні балтійських дипломатів.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

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