Країни Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

Глави МЗС країн Балтії заявили, що їхні держави виступають за якнайшвидше приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю ввечері глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували у своїх Twitter-профілях ідентичні повідомлення на підтримку швидкого вступу України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - сказано у повідомленні балтійських дипломатів.

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 30, 2022





Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 30, 2022

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming #Ukraine into @NATO as soon as possible.



Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.