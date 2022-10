Посол Кислиця потролив Росію через втрату нею підтримки в ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат Росії під час голосування резолюції у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних "референдумів".

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"О, Боже! Я не можу бачити! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? 4? Оце так!", - написав Кислиця, додавши своє фото із біноклем.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV