Посол Кислиця потролив Росію через втрату нею підтримки в ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат Росії під час голосування резолюції у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних "референдумів".

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"О, Боже! Я не можу бачити! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? 4? Оце так!", - написав Кислиця, додавши своє фото із біноклем.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

Генасамблея ООН на засіданні в середу ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Резолюцію підтримали 143 із 193 членів Генасамблеї ООН, п'ять держав (Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа) проголосували проти, решта 35 утрималися під час голосування.

Таким чином, переважна більшість членів Організації – навіть більша, ніж під час засудження вторгнення РФ в Україну у березні – засудила незаконні дії РФ із анексії українських територій.

Як відомо, Росія різко виступала проти ухвалення резолюції, а 30 вересня як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на неї. Пізніше Москва безуспішно намагалася домогтися голосування за резолюцію в закритому режимі, стверджуючи, що відкрите голосування політизоване.

Голосування в Генеральній Асамблеї стало черговою поразкою Росії, яка стверджує, що анексія нею чотирьох українських областей відповідає міжнародному праву та Статуту ООН.