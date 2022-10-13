Посол Кислица потроллил Россию из-за утраты ею поддержки в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронично отреагировал на результат России во время голосования резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению незаконных "референдумов".

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4. Вот это да!", - написал Кислица, добавив свое фото с биноклем.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

Генассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались при голосовании.

Таким образом, подавляющее большинство членов Организации - даже больше, чем во время осуждения вторжения РФ в Украину в марте - осудило незаконные действия РФ по аннексии украинских территорий.

Как известно, Россия резко выступала против принятия резолюции, а 30 сентября как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на нее. Позже Москва безуспешно пыталась добиться голосования за резолюцию в закрытом режиме, утверждая, что открытое голосование политизировано.

Голосование в Генеральной Ассамблее стало очередным поражением России, которая утверждает, что аннексия ею четырех украинских областей соответствует международному праву и Уставу ООН.