Посол Кислица потроллил Россию из-за утраты ею поддержки в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронично отреагировал на результат России во время голосования резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению незаконных "референдумов".

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4. Вот это да!", - написал Кислица, добавив свое фото с биноклем.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV