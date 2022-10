Литва надасть нову військову допомогу Україні: бронемашини, тепловізори та дрони

Литва надасть нову військову допомогу Україні, яка включатиме зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.

Про це написав у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда"

"Ми передамо ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення на наступний рік, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники тощо. Ми не зупинимося!", - написав міністр.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!