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Литва надасть нову військову допомогу Україні: бронемашини, тепловізори та дрони

Четвер, 13 жовтня 2022, 07:28

Литва надасть нову військову допомогу Україні, яка включатиме зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.

Про це написав у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда"

"Ми передамо ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення на наступний рік, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники тощо. Ми не зупинимося!", - написав міністр.

Як зазначає видання "Мілітарний", йдеться про мобільні 120-мм міномети на шасі гусеничного бронетранспортера M113.

За відкритими даними на озброєнні Армії Литви перебуває близько 40 німецьких самохідних мінометів Panzermörser M113. Литва отримала 42 такі машини від Німеччини у 2005-2006 роках.

У якості зброї використовується 120-мм міномет Tampella з дальністю стрільби до 6350 м. Возимий боєзапас – 60 мін.

Нагадаємо, Канада оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні в розмірі 47 мільйонів доларів, до якого входитиме зимова форма для українських військовослужбовців.

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Литва Війна з РФ

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