Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны

Литва предоставит новую военную помощь Украине, которая будет включать зимнюю одежду, снаряжение, а также тяжелую технику.

Об этом написал в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда"

"Мы передадим ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение на следующий год, предоставим 120 мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и тому подобное. Мы не остановимся!", - написал министр.

🇱🇹 continues its support to 🇺🇦!- We will hand over winter clothes and equipment to Armed Forces of 🇺🇦, allocate additional funds for next year's material support, provide 120 mm mortars on platform 113, armored cars, thermal imagers, drones, etc. WE WILL NOT STOP!