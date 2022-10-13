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Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны

Четверг, 13 октября 2022, 07:28

Литва предоставит новую военную помощь Украине, которая будет включать зимнюю одежду, снаряжение, а также тяжелую технику.

Об этом написал в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда"

"Мы передадим ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение на следующий год, предоставим 120 мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и тому подобное. Мы не остановимся!", - написал министр.

Как отмечает издание "Милитарный", речь идет о мобильных 120-мм минометах на шасси гусеничного бронетранспортера M113.

По открытым данным на вооружении Армии Литвы находится около 40 немецких самоходных минометов Panzermörser M113. Литва получила 42 такие машины от Германии в 2005-2006 годах.

В качестве оружия используется 120-мм миномет Tampella с дальностью стрельбы до 6350 м. Возимый боезапас - 60 мин.

Напомним, Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 47 миллионов долларов, в который будет входить зимняя форма для украинских военнослужащих.

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Литва Война с РФ

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