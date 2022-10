Кулеба призвал не дать РФ сорвать "зерновой коридор" через Черное море 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не дать России сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сигналов из Москвы о намерениях выйти из соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали... Хотел бы, чтобы каждая семья в Африке, Азии и на Ближнем Востоке знала: Украина не выдвигает никаких дополнительных условий, мы просто хотим, чтобы коридор и дальше работал. Время защитить зерновой коридор - это прямо сейчас. Призываю все страны и организации послать Москве четкий сигнал: шантаж должен прекратиться, России не позволят ставить под угрозу судьбы миллионов людей. Мой призыв особенно адресован тем странам, которые зависят от зерна из Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

The time to protect the Black Sea grain corridor is now. I urge all states and organizations to make it clear to Moscow: blackmail must stop and Russia is not allowed to put millions of people at risk. My call is especially on states which rely on Ukraine’s grain exports 2/2