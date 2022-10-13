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Кулеба призвал не дать РФ сорвать "зерновой коридор" через Черное море 

Четверг, 13 октября 2022, 20:24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не дать России сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сигналов из Москвы о намерениях выйти из соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали... Хотел бы, чтобы каждая семья в Африке, Азии и на Ближнем Востоке знала: Украина не выдвигает никаких дополнительных условий, мы просто хотим, чтобы коридор и дальше работал. Время защитить зерновой коридор - это прямо сейчас. Призываю все страны и организации послать Москве четкий сигнал: шантаж должен прекратиться, России не позволят ставить под угрозу судьбы миллионов людей. Мой призыв особенно адресован тем странам, которые зависят от зерна из Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба. 

Как сообщалось, 13 октября из заявления постпреда России при ООН в Женеве стало известно, что РФ направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре. Какие именно претензии Россия высказала, он не уточнил и отказался предоставлять копию письма. 

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