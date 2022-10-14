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У Німеччині поліція прийшла з обшуком до росіянки, яка прославляла війну і ображала українців

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П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:58

Слідчі поліції та прокуратури німецького міста Ландсгут у Нижній Баварії провели обшук у квартирі 30-річної росіянки, яка прославляла російську війну в Україні.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

30-річна безробітна викладала в соцмережах відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні, знімає себе на відео, знущаючись з українців на вулиці, і витирає свій зад тим, що, за її словами, є листом від поліції.

Її підозрюють у тому, що з травня 2022 року вона пропагувала і прославляла російську агресивну війну в Україні, розміщуючи відповідні пости на різних інтернет-платформах.

Серед іншого, у соціальних мережах було поширено відео, на якому Юлія П. у Зальцбурзі чіплялася і знущалася з двох жінок з України. Також стверджується, що вона провокувала учасників проукраїнської демонстрації. Вона поширювала проросійську пропаганду через Instagram і Tiktok. Відповідні акаунти вже закриті.

За словами Юлії П., зараз вона зосередилася на сервісі обміну повідомленнями Telegram, який дуже популярний, зокрема, в Росії. Серед іншого, вона закликала людей витрачати якомога більше електроенергію в Європі, тому що ці витрати автоматично підуть на користь Росії.

Наразі підозрювана перебуває в Німеччині без дійсної посвідки на проживання - однак депортацію в Росію поки що призупинено.

Під час обшуку було вилучено три смартфони та ноутбук. Розслідування прокуратури та кримінальної поліції Ландсгута, зокрема, через підозри в образі та схваленні кримінально караних злочинів, триває.

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Німеччина Війна з РФ

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