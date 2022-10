У Німеччині поліція прийшла з обшуком до росіянки, яка прославляла війну і ображала українців

Слідчі поліції та прокуратури німецького міста Ландсгут у Нижній Баварії провели обшук у квартирі 30-річної росіянки, яка прославляла російську війну в Україні.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

30-річна безробітна викладала в соцмережах відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні, знімає себе на відео, знущаючись з українців на вулиці, і витирає свій зад тим, що, за її словами, є листом від поліції.

Її підозрюють у тому, що з травня 2022 року вона пропагувала і прославляла російську агресивну війну в Україні, розміщуючи відповідні пости на різних інтернет-платформах.

Серед іншого, у соціальних мережах було поширено відео, на якому Юлія П. у Зальцбурзі чіплялася і знущалася з двох жінок з України. Також стверджується, що вона провокувала учасників проукраїнської демонстрації. Вона поширювала проросійську пропаганду через Instagram і Tiktok. Відповідні акаунти вже закриті.

За словами Юлії П., зараз вона зосередилася на сервісі обміну повідомленнями Telegram, який дуже популярний, зокрема, в Росії. Серед іншого, вона закликала людей витрачати якомога більше електроенергію в Європі, тому що ці витрати автоматично підуть на користь Росії.

Remember Yuliya? Russian shabolda in #Germany. Here she advises all Russians in Europe to waste energy so more money is paid to #Russia. The title “how to support russian army and don’t go to jail in #Europe” 1/3 #visaban #visabanforrussians #OpRussia pic.twitter.com/nTTdnxzOal