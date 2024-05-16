Переможці парламентських виборів у Новій Македонії кажуть, що зібрали більшість

Лідер північномакедонської партії ВМРО-ДПМНЄ Хрістіан Міцкоскі заявив, що йому вдалось заручитись підтримкою 61 депутата – мінімальної більшості у Зборах (парламенті), необхідної для формування коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на північномакедонську службу "Радіо Свобода".

Міцкоскі заявив журналістам, що коаліція "Твоя Македонія", яку очолює ВМРО-ДПМНЄ, завершує переговори з кількома депутатами і вже "успішно зібрала 61 депутата".

Він відмовився говорити, хто саме висловив підтримку його партії, але зазначив, що переговори з блоком "Вреди"

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"Наша наступна мета спільно з партнерами по коаліції – успішно консолідувати дві треті парламенту. Вони необхідні, тому що ми маємо намір здійснити серйозну реструктуризацію і перестановки в урядовому кабінеті", – сказав лідер ВМРО-ДПМНЄ.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Її блок "Твоя Македонія" має загалом 59 мандатів.

Наразі ця права політсила веде переговори про новий уряд насамперед із блоком "Варто" (македонська назва "Вреди", албанська Vlen), який представляє опозиційні албанські сили та має 13 мандатів.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

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