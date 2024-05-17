У Туреччині провели масштабну антитерористичну операцію: 239 затриманих

У Туреччині правоохоронці провели масштабну антитерористичну операцію у 22 провінціях.

Про це у Twitter (X) повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, інформує "Європейська правда".

За його словами, результатом операції стало затримання 239 підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану.

За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, а також велику кількість організаційної документації та цифрових матеріалів.

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Напередодні Туреччина заявила, що завдала авіаударів по північному Іраку, під час яких ліквідувала 12 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), які там переховувалися.

Перед цим Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у сусідніх Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять її військових, а ще четверо отримали поранення.