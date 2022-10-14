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В Германии полиция пришла с обыском к россиянке, прославлявшей войну и оскорблявшей украинцев

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Пятница, 14 октября 2022, 17:58

Следователи полиции и прокуратуры немецкого города Ландсхут в Нижней Баварии провели обыск в квартире 30-летней россиянки, прославлявшей российскую войну в Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

30-летняя безработная выкладывала в соцсетях видеоролики, в которых она танцует под бомбежки в Украине, снимает себя на видео, издеваясь над украинцами на улице, и вытирает свой зад тем, что, по ее словам, является письмом от полиции.

Она подозревается в том, что с мая 2022 года пропагандировала и прославляла российскую агрессивную войну в Украине, размещая соответствующие посты на различных интернет-платформах.

Среди прочего, в социальных сетях было распространено видео, на котором Юлия П. в Зальцбурге приставала и издевалась над двумя женщинами из Украины. Также утверждается, что она провоцировала участников проукраинской демонстрации. Она распространяла пророссийскую пропаганду через Instagram и Tiktok. Соответствующие аккаунты уже закрыты.

По словам Юлии П., сейчас она сосредоточилась на сервисе обмена сообщениями Telegram, который очень популярен, в том числе, в России. Среди прочего, она призвала людей тратить как можно больше использовать электроэнергию в Европе, потому что эти траты автоматически пойдут на пользу России.

В настоящее время подозреваемая находится в Германии без действующего вида на жительство - однако депортация в Россию пока приостановлена.

Во время обыска были изъята три смартфона и ноутбук. Расследование прокуратуры и уголовной полиции Ландсхута, в частности, из-за подозрений в оскорблении и одобрении уголовно наказуемых преступлений, продолжается.

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Германия Война с РФ

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