В Германии полиция пришла с обыском к россиянке, прославлявшей войну и оскорблявшей украинцев

Следователи полиции и прокуратуры немецкого города Ландсхут в Нижней Баварии провели обыск в квартире 30-летней россиянки, прославлявшей российскую войну в Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

30-летняя безработная выкладывала в соцсетях видеоролики, в которых она танцует под бомбежки в Украине, снимает себя на видео, издеваясь над украинцами на улице, и вытирает свой зад тем, что, по ее словам, является письмом от полиции.

Она подозревается в том, что с мая 2022 года пропагандировала и прославляла российскую агрессивную войну в Украине, размещая соответствующие посты на различных интернет-платформах.

Среди прочего, в социальных сетях было распространено видео, на котором Юлия П. в Зальцбурге приставала и издевалась над двумя женщинами из Украины. Также утверждается, что она провоцировала участников проукраинской демонстрации. Она распространяла пророссийскую пропаганду через Instagram и Tiktok. Соответствующие аккаунты уже закрыты.

По словам Юлии П., сейчас она сосредоточилась на сервисе обмена сообщениями Telegram, который очень популярен, в том числе, в России. Среди прочего, она призвала людей тратить как можно больше использовать электроэнергию в Европе, потому что эти траты автоматически пойдут на пользу России.

Remember Yuliya? Russian shabolda in #Germany. Here she advises all Russians in Europe to waste energy so more money is paid to #Russia. The title “how to support russian army and don’t go to jail in #Europe” 1/3 #visaban #visabanforrussians #OpRussia pic.twitter.com/nTTdnxzOal