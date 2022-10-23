У Лондоні тисячі людей вийшли на марш із закликом повернути Британію до ЄС

Тисячі протестувальників пройшли маршем центром Лондона, закликаючи Велику Британію повернутися до складу Європейського союзу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На національному марші "За вступ до ЄС" великі натовпи людей пройшли до Парламентської площі. Учасники маршу з усієї Британії подолали багатогодинний шлях, щоб узяти в ньому участь.

На Парламентській площі було видно багато синіх і жовтих кольорів: прихильники маршу розмахували прапорами ЄС і несли плакати.

На деяких плакатах були надписи "Brexit ніколи не спрацює", "За нижчі рахунки #rejoin the EU" і "We voted romaine".

Натовп освистав фотографії діячів на великому цифровому екрані, які голосували за вихід із ЄС, таких як Борис Джонсон, Пріті Патель і Найджел Фарадж.

Раніше повідомлялося, що Британія, Ірландія та ЄС поновили перемовини для вирішення тривалої суперечки про те, як має застосовуватися угода про Brexit для Північної Ірландії.

Головним питанням суперечки є митний кордон між ЄС та Британією на острові Ірландія після Brexit. Задля дотримання умов угоди 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні, "жорсткий" кордон між Ірландією та Північною Ірландією вирішили не повертати, натомість митні перевірки мали відбуватися у портах Північної Ірландії.

Проте цей результат розлютив північноірландських юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства, на додачу до економічних труднощів. У підсумку юніоністи вимагають від Лондона переглянути чи зовсім скасувати дію Північноірландського протоколу - частину угоди про Brexit, де прописані ці умови.

Детальніше на цю тему - у статті: Ірландський глухий кут: як Борис Джонсон створив проблему для Британії та ЄС.