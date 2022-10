Резніков поговорив з колегами з Британії, Туреччини і Франції про фейкові звинувачення РФ

Міністр оборони Олексій Резніков у розмові з британським, турецьким і французьким колегами відповів на фейкові звинувачення РФ щодо "брудної бомби".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Британії Беном Воллесом і міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони РФ. Я відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії" - написав Резніков у Twitter.

Communicated with #DefMin of 🇨🇵 @SebLecornu 🇬🇧 @BWallaceMP 🇹🇷 @HulusiAkarTC

Colleagues informed me about their talks with russian DefMin. I responded to all rus fake allegations. This is an act of rus nuclear blackmail.

I want to repeat: 🇺🇦 is open for any monitoring mission