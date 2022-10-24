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Резніков поговорив з колегами з Британії, Туреччини і Франції про фейкові звинувачення РФ

Понеділок, 24 жовтня 2022, 09:38

Міністр оборони Олексій Резніков у розмові з британським, турецьким і французьким колегами відповів на фейкові звинувачення РФ щодо "брудної бомби".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Британії Беном Воллесом і міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони РФ. Я відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії" - написав Резніков у Twitter.

Міністр також анонсував розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, в ході якої він має намір поговорити про "черговий акт російського ядерного шантажу і відповідь вільного світу".

Нагадаємо, напередодні саме міністрам оборони Британії, США, Туреччини і Франції телефонував міністр оборони Росії і розповідав про українську "брудну бомбу".

США, Британія і Франція спільно відкинули цю брехню Росії.

Раніше російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

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