Екслідерка фінських "Зелених" виправдовується за поїздку в Калінінград на гроші Кремля

Колишня лідерка фінських "Зелених" і міністерка праці Фінляндії Тар'я Кронберг, яка нині працює у Стокгольмському інституті дослідження проблем миру (SIPRI), у квітні взяла участь у заході в російському Калінінграді за рахунок Москви.

Про це йдеться в публікаціях шведського видання Expressen та фінського Iltalehti, повідомляє "Європейська правда".

81-річна Кронберг наприкінці квітня взяла участь у конгресі в Калінінграді, присвяченому 300-річчю від дня народження філософа Іммануїла Канта. На відкритті заходу прозвучало привітання Владіміра Путіна та грав державний гімн Росії.

Міжнародний Кантовський конгрес був частиною програми форуму "Балтійська платформа". Згідно з внутрішніми документами Кремля, форум є частиною операції впливу, замовленої адміністрацією президента Росії.

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Кронберг на відкритті конгресу в Калінінграді Фото: Expressen

Кронберг була однією з небагатьох представників Заходу, присутніх на конгресі. Її участь дозволив директор SIPRI Дена Сміта. У коментарі Expressen Сміт наголосив, що Кронберг була на заході як приватна особа й не представляла інститут.

Сама ж експолітикиня підтвердила Iltalehti, що поїхала в Калінінград за російські кошти, а зараз пише книгу про "роль Росії в системі ядерної зброї" та вважає за необхідне "розуміти та знати, що відбувається" в цій країні.

Видання також з'ясували, що Кронберг у листопаді 2023 року виступала на науково-експертному форумі "Примаковські читання" – він також став однією з кремлівських операцій впливу – де говорила про необхідність створення в країнах Північної Європи зони, вільної від ядерної зброї.

Тар'я Кронберг обіймала посаду депутата від фінських "Зелених" із 2003 до 2007 року, голови партії з 2005 до 2009-го, міністерки праці – з 2007 до 2009-го і депутата Європарламенту з 2011 до 2014-го.

Нинішнє керівництво фінських "Зелених" відхрестилось від дій колишньої очільниці, заявивши, що їм було невідомо про її поїздки на прокремлівські заходи.

Нагадаємо, троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії в березні їздили до Росії спостерігати за "виборами" Путіна.