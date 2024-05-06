РФ погрожує ударом по Британії, європейське турне Сі, Україна вже має ракети ППО: новини дня

Путін вдався до бряцання ядерною зброєю. Щось іде не так, якщо вдається до таких погроз?

В Євросоюзі сподіваються, що лідер Китаю, який почав європейське турне, продовжить відігравати важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз.

У країнах Балтії – військові навчання, а парламент Естонії оголосив Московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ.

Україна оголосила про невизнання президентства Путіна і закликала світ зробити те саме.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 6 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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РФ погрожує ударом по Британії

Міністерство закордонних справ Росії 6 травня викликало посла Великої Британії Найджела Кейсі, після чого розродилось погрозами в бік Лондона через його рішення дозволити Україні завдавати ударів по російській території британською зброєю.

"Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами", – заявили в МЗС Росії.

Істерику російського зовнішньополітичного відомства викликало інтерв'ю голови британського МЗС Девіда Кемерона агентству Reuters під час візиту до Києва минулого тижня.

Тоді Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії – "так само, як Росія завдає ударів всередині України" зброєю з Ірану чи Північної Кореї.

Раніше у Кремлі цю заяву, а також заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну, назвали "ескалацією".

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.

До речі, Франція офіційно спростувала поширену напередодні інформацію про розгортання в українському місті Слов'янськ перших 100 військових Іноземного легіону.

А міністр оборони Італії виключає відправлення військ в Україну.

Ядерні навчання РФ і Китай

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом висловив стурбованість цими повідомленнями.

Більстрьом назвав проведення Росією ядерних навчань "безвідповідальним і помилковим", додавши, що своєю "безвідповідальною поведінкою Росія продовжує сприяти зростанню нестабільності і ставить під загрозу безпеку в нашому регіоні".

Голова шведського МЗС також закликав Москву не нагнітати ситуацію та "діяти відповідально".

Він уточнив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер також засудив "безвідповідальну риторику" Росії.

Райдер також наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але "будуть продовжувати стежити за ситуацією".

Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

На переговори з ним до Франції прибула і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На брифінгу після зустрічі вона нагадала, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз".

"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають", – сказала фон дер Ляєн.

За словами глави комісії, усі сторони погодились, що Китай і Європейський Союз мають спільний інтерес у мирі та безпеці.

Вона додала, що на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".

Допомога Україні

Тим часом Захід продовжує працювати над допомогою жертві російської агресії.

ЄС почав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві.

Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні.

В Іспанії заявили, що Україна вже отримала ракети до систем Patriot, а Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені.

А ще в ЄС назвали "дивом" ситуацію в енергетиці Україні на тлі атак РФ.

Протидія Росії в Європі

В Естонії стартують військові навчання за участю 15 країн, а президент Литви хоче якнайшвидшого розміщення німецької бригади.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц у Литві відвідав військових німецької бригади, яка буде стримувати РФ.

Також Нідерланди продовжили військову присутність у Литві в межах зусиль НАТО.

Крім того, у двох містах Литви на одну ніч запровадять "навчальну" комендантську годину. Це у рамках навчань армії та інших силових структур.

Німеччина відкликала свого посла з Росії для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та партію влади. Чехія викликала посла Росії через кібератаки на уряд та критичну інфраструктуру.

Парламент Естонії оголосив Московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ.

Країни Євросоюзу, за даними ЗМІ, отримали пропозицію 14-пакета санкцій проти Росії, а також готуються до раптового припинення поставок газу з РФ.

В ЄС підтвердили, що готують пропозиції щодо обмеження імпорту російського СПГ.

Польський суддя-перебіжчик

Польський суддя приїхав у Білорусь і хоче просити там політичного притулку.

В уряді країни відреагували. Його перевіряють на предмет співпраці з іноземною розвідкою.

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В Угорщині заявили, що не "відправлять на смерть" українських чоловіків-біженців.

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