До Молдови не пустили російського репера

Прикордонна поліція Молдови не пустила до країни російського репера родом з Узбекистану MC Doni (Достонбек Ісламов), який мав виступити на концерті, організованому групою олігарха-втікача Ілана Шора.

Цю інформацію прикордонники підтвердили порталу NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні пресслужба визнаної неконституційною партії "Шор" повідомила, що в місті Тараклія в день міста, 6 травня, відбудуться заходи, "організовані командою Ілана Шора". Анонсували й виступ репера Doni.

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Пізніше мер Тараклії В'ячеслав Лупов, наближений до Шора, опублікував у Facebook постер із програмою заходів, де ім'я Doni закреслили. А в деяких Telegram-каналах опублікували фото документа, який прикордонники Молдови видали росіянину в Кишинівському аеропорту.

Речниця Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі, відповідаючи на запитання NewsMaker, сказала, що "його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду в Молдову".

Вона додала, що за останню добу 11 іноземцям відмовили в дозволі на перетин державного кордону Молдови.

Молдова не вперше не дозволяє в'їзд на свою територію громадянам Росії. Російське МЗС у відповідь гучно обурюється.