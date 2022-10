Резников поговорил с коллегами из Британии, Турции и Франции о фейковых обвинениях РФ

Министр обороны Алексей Резников в разговоре с британским, турецким и французским коллегами ответил на фейковые обвинения РФ относительно "грязной бомбы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пообщался с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны РФ. Я ответил на все фейковые обвинения России. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", - написал Резников в Twitter.

Communicated with #DefMin of 🇨🇵 @SebLecornu 🇬🇧 @BWallaceMP 🇹🇷 @HulusiAkarTC

Colleagues informed me about their talks with russian DefMin. I responded to all rus fake allegations. This is an act of rus nuclear blackmail.

I want to repeat: 🇺🇦 is open for any monitoring mission