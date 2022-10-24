Резников поговорил с коллегами из Британии, Турции и Франции о фейковых обвинениях РФ

Министр обороны Алексей Резников в разговоре с британским, турецким и французским коллегами ответил на фейковые обвинения РФ относительно "грязной бомбы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пообщался с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны РФ. Я ответил на все фейковые обвинения России. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", - написал Резников в Twitter.

Communicated with #DefMin of 🇨🇵 @SebLecornu 🇬🇧 @BWallaceMP 🇹🇷 @HulusiAkarTC

Colleagues informed me about their talks with russian DefMin. I responded to all rus fake allegations. This is an act of rus nuclear blackmail.

I want to repeat: 🇺🇦 is open for any monitoring mission — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

Министр также анонсировал разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого он намерен поговорить об "очередном акте российского ядерного шантажа и ответе свободного мира".

Напомним, накануне именно министрам обороны Британии, США, Турции и Франции звонил министр обороны России и рассказывал об украинской "грязной бомбе".

США, Британия и Франция совместно отвергли эту ложь России.

Ранее российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, опубликовало сообщение о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.