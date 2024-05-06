Опозиція в Британії спробує оголосити вотум недовіри прем'єру Сунаку

Опозиційна Ліберально-демократична партія Великої Британії оголосила про наміри оголосити вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Ріші Сунака від Консервативної партії, аби прискорити проведення парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив, що причиною вотуму недовіри є невдалі результати консерваторів на місцевих виборах, які відбулись минулого тижня.

"Ці місцеві вибори показали, що країна втомилася від Ріші Сунака та його недієздатного консервативного уряду", – заявив він.

Реклама:

За підсумками виборів британські консерватори втратили 474 місця в місцевих радах й опинились на третьому місці за їхньою кількістю, тоді як головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186 місць, а Ліберально-демократична партія – 104.

Вотум недовіри ліберал-демократи подадуть у парламенті у вівторок, 7 травня. Його, найімовірніше, відхилять – навіть якщо консерватори, які все ще мають більшість місць у Палаті громад, дозволять йому пройти.

Востаннє вотум недовіри спричинив дострокові вибори в Британії у 1979 році. Тодішній прем'єр-міністр від лейбористів Джим Каллаген програв голосування в парламенті і попросив про розпуск уряду.

Попри невдачі на місцевих виборах, у Консервативній партії, схоже, поки відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.