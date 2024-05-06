Експрем'єру Мальти оголосили підозру в корупційній справ про приватизацію лікарень

Генеральна прокуратура Мальти оголосила кримінальні обвинувачення колишньому прем'єр-міністру Джозефу Мускату у зв'язку із суперечливою угодою про приватизацію трьох державних лікарень у 2016 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

В обвинувальному акті 19 людям, серед яких – Мускат, колишній керівник його апарату Кіт Шембрі та ексміністр енергетики Конрад Міцці – висунули звинувачення в багаторічній справі стосовно ймовірної корупції під час продажу лікарень групі Vitals Global Healthcare.

Як писали ЗМІ, Мускат нібито отримав 60 тисяч євро від компанії, пов'язаної з американською групою Steward Health Care, яка у 2018 році перебрала на себе контракт з лікарнями від Vitals Global Healthcare.

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Точний характер звинувачень стосовно фігурантів ще не розкритий.

Сам експрем'єр Мальти у Facebook прокоментував повідомлення про обвинувачення, заявивши, що його переслідування стало "ганьбою і мерзотою, коли життя десятків людей роками викидаються на бюрократичне звалище заради зручності деяких".

"Усіх, хто заплямував себе цією несправедливістю, або умив руки від спроб її виправити, найсуворішим чином судитиме народ негайно, правосуддя – через роки, а історія – назавжди. Я готовий до боротьби з тими, хто хоче помститися мальтійцям", – додав він.

Джозеф Мускат став прем'єр-міністром Мальти у 2013 році й пішов у відставку у січні 2020-го на тлі суспільного тиску у зв’язку із вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.