У Чехії домалювали "крадену" пральну машину до пам’ятника солдату Червоної армії

У місті Літомержіце, що на півночі Чехії, невідомі у вівторок розмалювали передню частину постаменту, зведеного на честь полеглого солдата Червоної армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Основа пам’ятника була змінена так, що нагадує пральну машинку – це, імовірно, є відсиланням на численні випадки мародерства російських військових в Україні. Крім того, на передню частину статуї було нанесено червону смугу фарби.

A monument glorifying the Soviet Red Army in Litomerice, Czechia has been “vandalized”.



Somebody has thrown red paint on it after modifying the pedestal, making it look like a washing machine.



🇨🇿🇺🇦 pic.twitter.com/3isGvMMfR4 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2022

Мер Літомержіце Радек Льові заявив, що комунальні служби міста видалять фарбу і встановлять на статуї табличку, щоб було зрозуміло, в якому історичному контексті і на честь кого встановлений пам'ятник на цьому місці.

"Чим розмалювали пам'ятник, з'ясовуватимуть технічні служби міста. Відповідно до цього буде обрано відповідний метод виведення (фарби), який також не завдасть шкоди статуї", – сказав він.

Пам'ятник Червоній Армії стоїть у Літомержіце з 1975 року. У 2011 році в місті обговорювалося питання про його демонтаж у зв'язку з реконструкцією місцевості. Міська влада тоді заявила, що статуя має залишатися на підставі міжнародної угоди між Чехією та Росією.

Питання демонтажу пам'ятників на честь Червоної армії обговорювалося або продовжує обговорюватися в інших містах Чехії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.