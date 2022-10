У Чехії домалювали "крадену" пральну машину до пам’ятника солдату Червоної армії

У місті Літомержіце, що на півночі Чехії, невідомі у вівторок розмалювали передню частину постаменту, зведеного на честь полеглого солдата Червоної армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Основа пам’ятника була змінена так, що нагадує пральну машинку – це, імовірно, є відсиланням на численні випадки мародерства російських військових в Україні. Крім того, на передню частину статуї було нанесено червону смугу фарби.

A monument glorifying the Soviet Red Army in Litomerice, Czechia has been “vandalized”.



Somebody has thrown red paint on it after modifying the pedestal, making it look like a washing machine.



🇨🇿🇺🇦 pic.twitter.com/3isGvMMfR4