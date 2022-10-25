В Чехии дорисовали "краденую" стиральную машину к памятнику солдату Красной армии

В городе Литомержице, что на севере Чехии, неизвестные во вторник разрисовали переднюю часть постамента, возведенного в честь павшего солдата Красной армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Основа памятника была изменена так, что напоминает стиральную машинку - это, вероятно, является отсылкой на многочисленные случаи мародерства российских военных в Украине. Кроме того, на переднюю часть статуи была нанесена красная полоса краски.

A monument glorifying the Soviet Red Army in Litomerice, Czechia has been “vandalized”.



Somebody has thrown red paint on it after modifying the pedestal, making it look like a washing machine.



🇨🇿🇺🇦 pic.twitter.com/3isGvMMfR4 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 25, 2022

Мэр Литомержице Радек Леви заявил, что коммунальные службы города удалят краску и установят на статуе табличку, чтобы было понятно, в каком историческом контексте и в честь кого установлен памятник на этом месте.

"Чем разрисовали памятник, будут выяснять технические службы города. В соответствии с этим будет выбран соответствующий метод выведения (краски), который также не нанесет вреда статуе", - сказал он.

Памятник Красной Армии стоит в Литомержице с 1975 года. В 2011 году в городе обсуждался вопрос о его демонтаже в связи с реконструкцией местности. Городские власти тогда заявили, что статуя должна оставаться на основании международного соглашения между Чехией и Россией.

Вопрос демонтажа памятников в честь Красной армии обсуждался или продолжает обсуждаться в других городах Чехии.