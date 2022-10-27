У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники "вдячності Червоній армії"

27 жовтня 2022 року о 9.00 - вперше в історії - одночасно в чотирьох польських містах відбудеться демонтаж чотирьох пам'ятників, присвячених Червоній армії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Інституту національної пам’яті Польщі (ІНП).

Демонтаж пам’ятників буде транслюватися в прямому ефірі відділеннями інституту.

У Глубчицях президент ІНП Кароль Навроцький о 9.00 буде присутній на пресбрифінгу, пов'язаному з демонтажем пам'ятника.

Пам'ятник "Подяка Червоній Армії" у Глубчицях був встановлений у 1945 році у міському парку. На ньому вшанували пам'ять воїнів Червоної Армії, загиблих у Глубчицькому районі. Обеліск, перед яким стоїть фігура радянського солдата з автоматом, був встановлений на постаменті колишньої Колони Перемоги, що увічнювала прусські перемоги кінця 19 століття. Знесення пам'ятника в Глубчицях включатиме демонтаж обеліска та радянського солдата зі збереженням історичного цоколя 19 століття, на якому буде встановлено новий пам'ятний знак, профінансований ІНП.

У Бичині пам'ятник "Подяка Червоній Армії" був встановлений у 1945 році 1 травня поряд з Президією Міської національної ради. На ньому вшанували пам'ять 38 червоноармійців 1-го Українського фронту, які загинули в боях за місто в січні 1945 року. У 1950-х роках вони були ексгумовані, а останки червоноармійців перенесені на інші кладовища. Пам'ятник зберігся. Він мав форму обеліска, що звужується догори, і був увінчаний п'ятикутною зіркою. Кілька років тому з пам'ятника було знято червону зірку та табличку із зазначенням, кому він присвячений.

У Боболіцах пам'ятник був встановлений у 1945 році радянськими солдатами. Пам'ятник-обеліск цегляний, оштукатурений, на передній стіні - меморіальна дошка з написом російською мовою: "Вічна слава нашим героям, полеглим у боротьбі за свободу і незалежність нашої Батьківщини 1945 року". Меморіал встановлено на шести могилах воїнів Червоної Армії, останки яких були ексгумовані у 1952 році та перенесені на цвинтар у Кошаліні.

У Сьвєнтокшиському воєводстві також буде демонтовано пам'ятник воїнам Червоної Армії, який знаходиться на узліссі біля дороги № 765, що з'єднує Шидлов з Курозванкою, на території Сташівської лісової комісії. На монументальному кам'яному пам'ятнику у вигляді порталу встановлено меморіальну дошку з написом: "З цього місця 12 січня 1945 року о 4 годині війська 1-го Українського фронту Радянської Армії під командуванням маршала І.С. Конєва ураганним вогнем розпочали зимову наступальну операцію, в результаті якої було визволено Польщу і розгромлено гітлерівську Німеччину. Слава непереможній Радянській Армії".

У березні 2022 року президент ІНП звернувся до органів місцевого самоврядування із закликом прибрати з публічного простору всі назви та символи, які все ще вшановують осіб, організації, події чи дати, що символізують комунізм.

Завдяки зверненню розпочався черговий етап декомунізації в Польщі. Все більше місцевих органів влади хочуть позбутися залишків тоталітарної системи. Демонтаж пам'ятників є практичною реалізацією закону від 1 квітня 2016 року про заборону пропаганди комуністичного або іншого тоталітарного тоталітарного режиму в назвах структурних підрозділів, допоміжних підрозділів комунальної власності, будинках, спорудах, об'єктах та обладнанні комунальної власності та пам'ятниках.