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Генсек НАТО пообіцяв Зеленському посилювати підтримку України

Середа, 5 жовтня 2022, 18:23

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив контрнаступальний прогрес ЗСУ.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і відзначив хоробрий український народ та сили за вражаючий прогрес у відновленні своєї території від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.

"Росія повинна зупинити війну, яку вона розпочала. НАТО продовжуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно", - написав генсек.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Північноатлантичному альянсі за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.

Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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Україна-НАТО Війна з РФ

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