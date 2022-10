Генсек НАТО пообіцяв Зеленському посилювати підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив контрнаступальний прогрес ЗСУ.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і відзначив хоробрий український народ та сили за вражаючий прогрес у відновленні своєї території від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes.