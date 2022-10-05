Генсек НАТО пообіцяв Зеленському посилювати підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським відзначив контрнаступальний прогрес ЗСУ.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і відзначив хоробрий український народ та сили за вражаючий прогрес у відновленні своєї території від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2022

"Росія повинна зупинити війну, яку вона розпочала. НАТО продовжуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно", - написав генсек.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Столтенберг отримав через дипломатичні канали заявку України на членство в Північноатлантичному альянсі за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.

Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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