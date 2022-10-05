Генсек НАТО пообещал Зеленскому усиливать поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил контрнаступательный прогресс ВСУ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил храбрый украинский народ и силы за впечатляющий прогресс в восстановлении своей территории от российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2022

"Россия должна остановить войну, которую она начала. НАТО будет продолжать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется", - написал генсек.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Столтенберг получил через дипломатические каналы заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе по ускоренной процедуре, которую на прошлой неделе подписали президент, премьер и председатель Верховной Рады.

Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

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