Генсек НАТО пообещал Зеленскому усиливать поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил контрнаступательный прогресс ВСУ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил храбрый украинский народ и силы за впечатляющий прогресс в восстановлении своей территории от российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes.