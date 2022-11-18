Європарламент проголосує за визнання Росії державою-спонсором тероризму 23 листопада

Європейський парламент визначився з датою голосування за резолюцію, в якій Росія буде визнана державою-спонсором тероризму.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомила заступниця речника Європарламенту Дельфін Колард, передає "Європейська правда".

"У середу члени Європарламенту будуть голосувати за резолюцію, в якій Росія названа державою-спонсором тероризму з урахуванням посилення атак РФ на цивільне населення й цивільні цілі в Україні. Члени також закличуть до притягнення Росії до відповідальності в міжнародному трибуналі", – сказала вона.

Крім того, представниця Європарламенту анонсувала голосування за рішення про схвалення макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, анонсоване Європейською комісією.

Очікується, що попереднє голосування з цього питання відбудеться у вівторок, 22 листопада, і після консультацій із Єврокомісією та Радою Європейського Союзу остаточне рішення в Європарламенті буде ухвалене 23-24 листопада.

Напередодні політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У ній міститиметься ключове положення: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.