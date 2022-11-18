Европарламент проголосует за признание России государством-спонсором терроризма 23 ноября

Европейский парламент определился с датой голосования за резолюцию, в которой Россия будет признана государством-спонсором терроризма.

Об этом на брифинге в пятницу сообщила заместитель спикера Европарламента Дельфин Колард, передает "Европейская правда".

"В среду члены Европарламента будут голосовать за резолюцию, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма с учетом усиления атак РФ на гражданское население и гражданские цели в Украине. Члены также призовут к привлечению России к ответственности в международном трибунале", - сказала она.

Кроме того, представительница Европарламента анонсировала голосование за решение об одобрении макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро, анонсированное Европейской комиссией.

Ожидается, что предварительное голосование по этому вопросу состоится во вторник, 22 ноября, и после консультаций с Еврокомиссией и Советом Европейского Союза окончательное решение в Европарламенте будет принято 23-24 ноября.

Накануне политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. В ней будет содержаться ключевое положение: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ряд парламентов европейских стран, среди которых Сенат Польши и Палата депутатов Чехии, приняли решение о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.