У Північній Македонії заборонили використання "пов’язаних із фашизмом" назв

Парламент Північної Македонії у середу ухвалив закон, який забороняє політичним партіям і культурним організаціям використовувати назви, що вважаються пов'язаними з фашизмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Закон, за який проголосували 67 зі 120 депутатів парламенту Північної Македонії, забороняє використовувати символіку та імена осіб, які асоціюються з фашизмом або вважаються спрямованими проти інших релігій чи етнічних груп.

Згідно з новим законодавством, організації з такими назвами повинні змінити їх протягом трьох місяців або бути виключеними з національного реєстру, в якому зареєстровані північномакедонські юридичні особи.

Ухваленню закону передували акції протесту у зв’язку з відкриттям у Північній Македонії болгарських організацій, названих на честь спірних історичних діячів.

Так, у жовтні сотні прихильників лівих сил і націоналістів протестували в місті Охрід проти етнічної болгарської асоціації, яка назвала себе на честь царя Бориса III. У Північній Мкедонії до нього ставляться негативно через його роль у Другій світовій війні, коли Болгарія вступила в союз із нацистською Німеччиною.

Борис III правив з 1918 року до своєї смерті в 1943-му. Під час Другої світової під його керівництвом Болгарія окупувала частини сусідніх Греції, Румунії та нинішньої Північної Македонії. Тоді як з Північної Македонії єврейське населення забирали до концтаборів, Борис ІІІ не допускав депортації болгарських євреїв.

Відносини між Північною Македонією і сусідньою Болгарією погіршують історичні та культурні розбіжності, які призвели до того, що Софія заблокувала заявку Скоп’є на вступ до Європейського Союзу.

Болгарія звинувачує північномакедонський уряд у неповазі до спільних культурних та історичних зв'язків. Серед ключових вимог Софії – визнання того, що мова Північної Македонії є похідною від болгарської, зміни в підручниках історії та визнання болгарської меншини.

Водночас у серпні Болгарія і Північна Македонія досягли прогресу в історичних питаннях, які є умовою для вступу в ЄС.

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