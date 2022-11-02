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В Северной Македонии запретили использование "связанных с фашизмом" названий

Среда, 2 ноября 2022, 22:06

Парламент Северной Македонии в среду принял закон, запрещающий политическим партиям и культурным организациям использовать названия, которые считаются связанными с фашизмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Закон, за который проголосовали 67 из 120 депутатов парламента Северной Македонии, запрещает использовать символику и имена лиц, которые ассоциируются с фашизмом или считаются направленными против других религий или этнических групп.

Согласно новому законодательству, организации с такими названиями должны изменить их в течение трех месяцев или быть исключенными из национального реестра, в котором зарегистрированы северомакедонские юридические лица.

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Принятию закона предшествовали акции протеста в связи с открытием в Северной Македонии болгарских организаций, названных в честь спорных исторических деятелей.

Так, в октябре сотни сторонников левых сил и националистов протестовали в городе Охрид против этнической болгарской ассоциации, которая назвала себя в честь царя Бориса III. В Северной Мкедонии к нему относятся негативно из-за его роли во Второй мировой войне, когда Болгария вступила в союз с нацистской Германией.

Борис III правил с 1918 года до своей смерти в 1943-м. Во время Второй мировой под его руководством Болгария оккупировала части соседних Греции, Румынии и нынешней Северной Македонии. Тогда как из Северной Македонии еврейское население забирали в концлагеря, Борис III не допускал депортации болгарских евреев.

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Отношения между Северной Македонией и соседней Болгарией ухудшают исторические и культурные разногласия, которые привели к тому, что София заблокировала заявку Скопье на вступление в Европейский Союз.

Болгария обвиняет северомакедонское правительство в неуважении к общим культурным и историческим связям. Среди ключевых требований Софии - признание того, что язык Северной Македонии является производным от болгарского, изменения в учебниках истории и признание болгарского меньшинства.

В то же время в августе Болгария и Северная Македония достигли прогресса в исторических вопросах, которые являются условием для вступления в ЕС.

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Болгария Северная Македония

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