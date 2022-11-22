У Єревані протестували проти візиту Путіна і ОДКБ

У Єревані напередодні саміту ОДКБ у середу опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела акцію протесту проти організації та проти візиту президента РФ до країни.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Учасники акції, яка розпочалася біля пам'ятника герою вірменського національно-визвольного руху Гарегіну Нжде, скандували антиросійські гасла: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", маючи на увазі, що після кривавих зіткнень на кордоні у вересні цього року цей військовий блок не надав жодної підтримки своєму члену - Вірменії.

#Armenia protests against #Putin and the CSTO



Protesters gathered in #Yerevan (including with flags of #Ukraine) to advocate the country's withdrawal from the CSTO, as well as against the visit of #Putin, #Lukashenko and other dictators to the country. pic.twitter.com/2HxfCLP92r — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2022

Члени опозиційної партії заявили, що візит лідерів недружніх і навіть "ворожих до Вірменії" країн-членів ОДКБ, зокрема президента Російської Федерації Владіміра Путіна, має отримати гідну протидію. На плакатах можна було побачити і визнання небажаним президента Білорусі Александра Лукашенка.

Серед протестувальників також були помітні прапори України та лунали вигуки "Слава Україні - Героям слава!".

A rally is taking place in Yerevan against the backdrop of Lavrov's arrival on a diplomatic mission to the country.



Tomorrow Putin and Lukashenko are due to arrive in Yerevan for the CSTO summit. pic.twitter.com/Af6HNgwJxP — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 22, 2022

У середу опозиціонери, а також представники громадянського суспільства мають намір знову провести акції протесту.

Це перший візит Путіна до Вірменії після 44-денної війни восени 2020 року.

На саміті ОДКБ, серед іншого, обговорять "спільні заходи щодо надання допомоги Республіці Вірменія".