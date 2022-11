У Єревані протестували проти візиту Путіна і ОДКБ

У Єревані напередодні саміту ОДКБ у середу опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела акцію протесту проти організації та проти візиту президента РФ до країни.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Учасники акції, яка розпочалася біля пам'ятника герою вірменського національно-визвольного руху Гарегіну Нжде, скандували антиросійські гасла: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!", маючи на увазі, що після кривавих зіткнень на кордоні у вересні цього року цей військовий блок не надав жодної підтримки своєму члену - Вірменії.

#Armenia protests against #Putin and the CSTO



Protesters gathered in #Yerevan (including with flags of #Ukraine) to advocate the country's withdrawal from the CSTO, as well as against the visit of #Putin, #Lukashenko and other dictators to the country. pic.twitter.com/2HxfCLP92r