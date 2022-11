В Ереване протестовали против визита Путина и ОДКБ

В Ереване в преддверии саммита ОДКБ в среду оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела акцию протеста против организации и против визита президента РФ в страну.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Участники акции, которая началась у памятника герою армянского национально-освободительного движения Гарегину Нжде, скандировали антироссийские лозунги: "Враг Россия!", "Враг ОДКБ!", имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал поддержки своему члену – Армении.

#Armenia protests against #Putin and the CSTO



Protesters gathered in #Yerevan (including with flags of #Ukraine) to advocate the country's withdrawal from the CSTO, as well as against the visit of #Putin, #Lukashenko and other dictators to the country. pic.twitter.com/2HxfCLP92r